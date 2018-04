WTC Hoogstraat 44 trapt nieuwe seizoen af 10 april 2018

02u57 0

In de Hoogstraat in Bazel heeft de wielertoeristenclub WTC Hoogstraat 44 de aftrap gegeven van het nieuwe seizoen. De vereniging startte in 1976 in café Trefpunt. Ze werd na twee jaar ontbonden maar ging meteen over in WTC Hoogstraat 44 met als voorzitter Henri Verhulst. Die laatste heeft de fakkel doorgegeven aan echtgenote Annie Sehgers. Henrik Verhulst raakte vorig jaar betrokken bij een zwaar ongeval tijdens een fietstocht in Duitsland. Hij botste op een andere fietser en kwam ongelukkig ten val waardoor hij verlamd raakte. Hij wil zijn wielerploeg echter niet verliezen en gaf daarom het voorzitterschap door aan zijn vrouw Annie.





(PKM)