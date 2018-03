Woonerf positief geëvalueerd 31 maart 2018

De inrichting van het Koningin Astridplein en een deel van de Lamperstraat in Bazel als woonerf is positief geëvalueerd Ook het invoeren van eenrichtingsverkeer in een stuk van de Lamperstraat is goed onthaald. De verkeerscel heeft geadviseerd om de ingrepen definitief te maken. Er kwamen geen opmerkingen van bewoners en scholen. Het proefproject in de Mercatorstraat in Kruibeke kreeg een positieve evaluatie. Ook hier werd éénrichtingsverkeer ingevoerd met een snelheidsbeperking van 30 per uur. (PKM)