Woning vol rook na defect aan oven Kristof Pieters

10 december 2018

09u47 0

De bewoners van een woning in de Langestraat in Kruibeke werden zondagavond onaangenaam verrast door een hevige rookontwikkeling in de keuken. Deze bleek afkomstig te zijn van de elektrische oven, hoewel die op dat moment niet in gebruik was. In een goede reflex trok de eigenaar het snoer uit het stopcontact. De brandweer kwam ter plaatse en deed een controle, maar brand was er niet. De woning werd wel geventileerd. Na een twintigtal minuten kon de opgeroepen brandweer terug inrukken. De schade bleef beperkt tot een rookgeur in de hele woning. De bewoners waren wel geschrokken maar bleven verder ongedeerd.