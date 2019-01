Woelige installatie van nieuwe gemeenteraad Kristof Pieters

07 januari 2019

22u37 0 Kruibeke De installatie van de nieuwe gemeenteraad is maandagavond in Kruibeke woelig verlopen. SamenVoorKruibeke heeft meteen duidelijk gemaakt dat ze het de nieuwe coalitie niet makkelijk zal maken deze legislatuur.

De eedaflegging zelf verliep zonder problemen. Bij SamenVoorKruibeke waren er wel twee wissels. Peer De Maeyer en Goedele Heyrman hadden laten weten niet te zullen zetelen en zijn opgevolgd door Louis Verest en Leen Pilate.

Bij de verkiezing van de schepenen barstte de bom. Voormalig burgemeester Jos Stassen (SamenVoorKruibeke) vroeg en kreeg het woord. Hij benadrukte nogmaals dat er geen democratisch draagvlak is voor de nieuwe coalitie omdat de twee partijen slechts 40% van de stemmen vertegenwoordigen en enkel een meerderheid halen door drie leden van de lijst DENERT die als onafhankelijk zetelen. Het gaat om Luc Van Royen, Catherine Hermans en Alex Garcia. Stassen vroeg aan de gemeenteraad om zich ook uit te spreken over het aantal schepenen. “Aangezien het woonzorgcentrum Wissekerke vanaf 1 januari overgaat naar Zorgbedrijf Waasland is het OCMW zeer sterk afgeslankt. Er is evenveel personeel weg als er vandaag bij gemeente en de rest van het OCMW werken met de gemeenteschool erbij”, legt hij uit. “Er is dus geen aparte voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst meer nodig. Wij hebben bewezen dat we perfect met een burgemeester en vier schepenen konden werken, na de niet vervanging van Kris Smet (SamenVoorKruibeke) en het feit dat Geert De Corte (CD&V) nauwelijks of niet aanwezig was op het college. In de periode van 1 juli 2017 tot eind 2018 waren er net geen 80 colleges, daarvan was Geert De Corte slechts 7 keer aanwezig. Dus Kruibeke kan echt zonder die extra schepen of voorzitter.” Stassen vindt ook dat N-VA en CD&V zich rijkelijk bedeeld hebben van mandaten. “Van de zeven mandaten splitst men er dan ook nog eens vijf op. Dit is lachen met verantwoordelijkheden die deze functies inhouden”, vindt hij.

Tot slot haalde Stassen ook nog uit naar burgemeester Dimitri Van Laere (N-VA). “Omdat hij zijn eigen lief inzweert als schepen en dit voor zes jaar. Puur juridisch kan dit, maar het kleinste kind verstaat dat je dit niet doet.”

“Een slag onder de gordel”, is de reactie bij N-VA bij deze persoonlijke aanval. Gemeenteraadsvoorzitter Kris Claessens weigerde om deze punten voor te leggen ter bespreking waarna SamenVoorKruibeke de schorsing van de zitting vroeg. De partij heeft alleszins duidelijk gemaakt dat ze de uitgestoken hand van Dimitri Van Laere niet zal aannemen en de komende zes jaar keiharde oppositie zal voeren.