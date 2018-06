Wissel in gemeenteraad 28 juni 2018

Nadia Othman (40) heeft voor de partij SamenVoorKruibeke de eed afgelegd als nieuw raadslid in de gemeenteraad. Ze volgt hiermee Kris Smet op die zijn ontslag indiende als schepen en raadslid omwille van professionele redenen. De eerste opvolger op de lijst was Nadia Othman. Ze is preventieadviseur van beroep en enorm sociaal bewogen. Nadia heeft Marokkaanse roots, is gehuwd met Jasper en samen hebben ze een dochtertje Issa. Ze zal nu tot het einde van de legislatuur, goed voor een half jaar, in de gemeenteraad zetelen. (PKM)