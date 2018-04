Werken in Ambachtstraat en Kromstraat 04 april 2018

02u55 0

De Ambachtstraat zal, in het kader van werken door Eandis, volledig worden afgesloten tussen huisnummer 12 en 32 op maandag 9 en dinsdag 10 april.





Er wordt geen omleiding voorzien maar er is wel lokale hinder. Nog op 9 april start de aannemer aan de tweede fase van de rioleringswerken binnen het project Kromstraat. Hierdoor zal het kruispunt Kromstraat - Kattestraat volledig afgesloten zijn tot en met 14 mei. Er wordt een omleiding voorzien via Doorn en Molenstraat. (PKM)