Welke partijen gaan Kruibeke besturen? Antoine Denert zaait verwarring in gemeenteraad Kristof Pieters

27 november 2018

17u37 0 Kruibeke Een maand voor de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd wordt, is het in Kruibeke nog altijd onduidelijk hoe de bestuurscoalitie er nu precies gaat uitzien. Antoine Denert zorgde maandagavond voor nog meer verwarring door aan te kondigen dat hij met alle verkozenen als één fractie wil zetelen. CD&V en N-VA maken zich echter sterk dat ze een stabiele meerderheid kunnen vormen.

N-VA en CD&V zorgden in oktober voor een grote verrassing toen ze een akkoord sloten om samen een coalitie aan te gaan. Niet in het minst omdat ze eigenlijk enkele zetels tekort kwamen. Voor die ontbrekende zetels zorgde de groep DENERT. De partij rond de voormalige burgemeester haalde bij de verkiezingen maar liefst zes zetels en was bereid om enkele mensen af te staan en zo rivaal Jos Stassen (SamenVoorKruibeke) uit het zadel te helpen lichten. Het was de enige manier om CD&V mee in bad te krijgen want de partij heeft altijd een veto gesteld tegen Antoine Denert zelf nadat een eerdere bestuursperiode al ruziën op de kasseistenen was geëindigd.

Op de gemeenteraad van maandagavond wou Kristof Van De Vyver (SamenVoorKruibeke) weten wie er nu eigenlijk in de nieuwe bestuurscoalitie zit. Zowel N-VA als CD&V deelden mee dat dit bekend zal worden bij de installatievergadering. Antoine Denert zorgde echter voor ophef door mee te delen dat hij met alle verkozenen op zijn lijst als één fractie wil zetelen. Denert zelf was dinsdag niet meer bereikbaar voor meer commentaar.

CD&V blijft echter formeel. “We hebben ons veto gesteld tegen Antoine Denert en daar komen we niet op terug”, zegt Filip Vercauteren. “Als hij zichzelf rekent tot de nieuwe coalitie is dat zijn goed recht maar we hebben een duidelijke afspraak dat vier mensen van zijn lijst als onafhankelijk gaan zetelen. Enkel die vier zullen worden opgenomen in de fractie van N-VA. Juridisch gezien kunnen ze niet toetreden tot N-VA maar ze zullen wel de fractie volgen. We hebben trouwens niks tegen de persoon van Antoine Denert, we willen enkel niet meer met de politicus Denert samenwerken. Wat hij verklaart in de gemeenteraad verandert daar niks aan.”

Dimitri Van Laere (N-VA) bevestigt dit. “De voordrachtsakte voor de burgemeester is intussen opgestuurd en ondertekend door vier mensen van de lijst DENERT die inderdaad als onafhankelijke gaan zetelen. We hebben hierrond duidelijke afspraken gemaakt en ik verwacht geen onverwachte manoeuvres op het allerlaatste moment.”

Feit blijft wel dat Antoine Denert zelf verklaart dat hij met zijn verkozenen als één fractie wil zetelen. “Denert is en blijft Denert en die speelt graag zulke spelletjes”, reageert Van Laere. “Natuurlijk zou hij graag deel uitmaken van de coalitie maar daar is nu eenmaal een veto tegen gesteld. Ik weet ook dat dit voor verwarring zorgt maar na de installatievergadering zal alle twijfel worden weggenomen.”

Of de vier als onafhankelijke tegelijk nog loyaal blijven aan Denert blijft afwachten. Denert or not Denert, that’s the question. Moest Shakespeare nog leven zou hij aan de Kruibeekse politiek een vette kluif hebben.