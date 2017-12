Waterbus vervoert 100.000ste passagier 02u33 0 Foto Kristof Pieters Diane Van den Ende uit Niel kreeg als 100.000ste passagier een nieuwe fiets cadeau.

De Waterbus heeft haar 100.000ste passagier in de bloemetjes gezet. Na een succesvolle start in juli, waar de reizigers de mogelijkheid hadden om gratis kennis te maken met De Waterbus, bleef het aantal passagiers in augustus ook op peil. Tijdens deze eerste betalende maand stapten bijna 30.000 passagiers aan boord. De daaropvolgende maanden september, oktober en november waren dit gemiddeld 14.000 passagiers. Havenschepen Marc van Peel, en directeur van Aqualiner, Gerbrand Schutten, overhandigden een bos bloemen en een mooie waterbusfiets aan Diane van den Ende uit Niel. "Ik had niets in de gaten en het is pas de tweede keer dat ik de waterbus neem, maar ik ga er nog vaak gebruik van maken", reageert ze blij verrast. Van Peel is tevreden met deze mijlpaal. "100.000 passagiers, dat is een mooi en sterk resultaat na zes maanden. Het bevestigt onze ambitie om dit project verder uit te werken." (PKM)