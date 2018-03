Waterbus stopt tijdelijk niet aan Steenplein 15 maart 2018

Wegens baggerwerkzaamheden aan het ponton Steenplein is de halte van DeWaterbus tot en met zondag 18 maart niet bereikbaar. DeWaterbus zal tijdens de werken aanmeren aan de opstapplaats Linkeroever, ter hoogte van het Frederik van Eedenplein. Het Steenplein is steeds bereikbaar via de voetgangerstunnel. Reizigers moeten wel rekenen op zo'n 25 minuten om te voet van Linkeroever naar het Steenplein te wandelen. (PKM)