Vrouwen geven kennis van handwerktechnieken door 29 maart 2018

Een aantal vrouwen uit Kruibeke zijn in een Europees project gestapt om kennis over oude handwerktechnieken door te geven. Het project werd opgestart in het Roemeense Moldivita waarmee Kruibeke verzusterd is. Europa financiert het over een periode van twee jaar. In totaal nemen er zes organisaties aan deel uit vier verschillende landen. In Kruibeke zocht de vereniging 'Een Dorp voor een Dorp' een aantal vrijwilligers bij elkaar bij de plaatselijke vrouwenorganisaties. Ze zullen nu op regelmatige basis samenkomen en workshops organiseren over verschillende vormen van handwerk zoals breien en haken. "Het is een stuk erfgoed dat op die manier ook bewaard wordt voor het nageslacht, want de resultaten worden in brochures gegoten", zegt Pia De Monie. "Daarnaast is er ook een sociaal aspect, want in juli zullen er studiedagen plaatsvinden in Roemenië voor de vrijwilligers uit de verschillende landen. In juni 2019 is België gastland voor de groep." Wie interesse heeft om een workshop bij te wonen kan dat melden via Anja.smet@moldovita.be (PKM)