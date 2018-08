Vrouw met 1,91 promille achter stuur 14 augustus 2018

Tijdens een verkeerscontrole in de Burchtstraat in Kruibeke heeft de politie het rijbewijs van een 34-jarige vrouw uit Zwijndrecht ingetrokken voor vijftien dagen. De vrouw had een positieve ademtest afgelegd. Uit de ademanalyse bleek dat ze 1,91 promille alcohol in haar bloed had. (JVS)