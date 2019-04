Vrouw gewond na val met elektrische fiets Kristof Pieters

19 april 2019

16u48 2

Donderdagnamiddag is in de Parklaan in Kruibeke een vrouw met een elektrische fiets ten val gekomen. De vrouw twijfelde over wat een aankomend voertuig ging doen. Door de verwarring kwam de vrouw ten val tegen een geparkeerde wagen. De 68-jarige vrouw uit Kruibeke werd voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht.