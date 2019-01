Vrijwilligers gezocht om handje te helpen bij verkiezingen Kristof Pieters

10 januari 2019

10u44 0 Kruibeke De gemeente Kruibeke is op zoek naar vrijwilligers om een aantal taken in een stembureau te vervullen. Wie op zondag 26 mei meerderjarig en stemgerechtigd en de verkiezingsdag eens ‘achter de schermen’ wil meemaken, kan zich nu al aanmelden.

De voorzitters van de stembureaus worden geholpen door bijzitters. Ze nemen de identiteitskaarten aan, controleren de personenlijsten, stempelen de oproepingsbrieven af, helpen de kiezers in het stemhokje als ze daarom vragen, enz. Als bijzitter ben je op de verkiezingsdag aanwezig van 6.30 tot 16 uur aanwezig. De gemeente zorgt voor ontbijtkoeken, een broodjeslunch, koffie en frisdrank. Als vrijwilliger ontvang je ook een kleine vergoeding.

Registreren kan via http://www.kruibeke.be/e-loket of bij de dienst onthaal. Meer info: bevolking@kruibeke.be of 03 740 02 12.