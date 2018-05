Vrijheidsboom verrijst als kunstwerk BAZEL KRIJGT GELIEFDE LINDE TERUG IN IMPOSANT VLECHTWERK KRISTOF PIETERS

04 mei 2018

02u53 0 Kruibeke Met steun van een aantal vrijwilligers werd gisteren een nieuwe 'Vrijheidsboom' rechtgezet op het kerkplein. De nieuwe boom is een imposant vlechtwerk van twaalf kilometer rode draad van de hand van kunstenares Marian van der Zwaan.

Het was met pijn in het hart dat de inwoners van Bazel in maart afscheid moesten nemen van de Vrijheidsboom. De monumentale linde werd vlak na het einde van Wereldoorlog I geplant en was bijna 100 jaar lang een herkenningspunt op het Bazelse kerkplein. Sinds enkele jaren was de lindeboom echter aangetast door een agressieve zwam. Hierdoor was het noodzakelijk om hem te vellen. Een tiental verenigingen, de cultuurraad en de gemeente maakten er een prachtig afscheid en volksfeest van.





In afwachting van de aanplant van een nieuwe lindeboom is op de plaats waar de Vrijheidsboom stond het hedendaags kunstwerk 'Red String' of 'Rode Draad' van de Portugese-Nederlandse kunstenares Marian Van der Zwaan herrezen. Een enorme draadstructuur werd als een spinnenweb gevlochten tussen de kerk en een huis aan de overkant van het plein. Het kunstwerk is ontstaan in samenwerking met Amnesty International en reist de wereld rond: van Amerika over Portugal en Litouwen tot nu voor het eerst ook in ons land. "Ik gebruik telkens dezelfde rode draad", legt de kunstenares uit. "Die is maar liefst 12 kilometer lang. Het vlechtwerk neemt in elk land een andere vorm aan en symboliseert in elke nieuwe omgeving ook telkens iets anders. In Bazel staat de rode draad voor het leven en het verhaal van de Vrijheidsboom, maar ook voor de thema's vrijheid en geweld."





Het vlechtwerk alleen al nam drie maand tijd in beslag. Gisteren volgde het spannende moment en moest de 120 kilogram zware kunstinstallatie worden rechtgetrokken. Dat gebeurde met een veertiental vrijwilligers.





Laurent Meersschaert was één van de helpende handen. Hij legde het kunstproject voor aan het gemeentebestuur. "Mijn zus woont net als Marian in Portugal en is eveneens kunstenares", legt hij uit. "Ik heb haar werk daar gezien aan een brug en vertelde haar over onze Vrijheidsboom. Ze zag het meteen zitten om haar Rode Draad naar Bazel te brengen in de vorm van een boom. Er zullen wellicht voor- en tegenstanders zijn, maar ik vind het resultaat alleszins bijzonder mooi."





Ook burgemeester Jos Stassen is tevreden. "Bazel krijgt sowieso al veel toeristen over de vloer en met dit indrukwekkende kunstwerk heeft het dorp er een extra blikvanger bij."





De nieuwe 'Vrijheidsboom' heeft een stam van 7 meter hoog en een kruin van maar liefst 11 op 16 meter. Het werk is nog tot september te zien.