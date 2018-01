Vrachtwagen verliest lading houtpellets 25 januari 2018

02u50 0 Kruibeke Gisterochtend was er heel wat verkeershinder op de E17 richting Antwerpen.

Net voor het parkeerterrein in Kruibeke verloor een vrachtwagen omstreeks 7.15 uur bij een bruusk remmanoeuvre een deel van zijn lading houtpellets op de linker- en middenrijstrook. waarschijnlijk merkte de bestuurder dit niet op, want hij reed gewoon verder.





Omdat het wegdek nog nat lag, werden de pellets al gauw tot een plakkerige brij open gereden, wat het wegdek gevaarlijk glad maakte.





De brandweer moest ter plaatse komen om de rijbaan weer proper te maken.





Verspreid in poriën

Die klus nam heel wat tijd in beslag. De houtpulp was al in de poriën van het fluisterasfalt verspreid geraakt en moest er met water onder hoge druk uitgespoten worden. Na een uur had de brandweer de klus geklaard, maar ondertussen stond er reeds een lange file met een hoog oplopende wachttijd. (PKM)