Vrachtwagen verliest enkele tonnen kachelpellets in kmo-zone Hogenakker Kristof Pieters

11 december 2018

De brandweer van Kruibeke werd dinsdag net voor het middaguur opgeroepen voor het opruimen van de rijbaan in de Zwaluwbeekstraat in de kmo-zone Hogenakkerhoek. Een getuige had gezien hoe een Nederlandse vrachtwagen over een afstand van zo’n 200 meter een aanzienlijke hoeveelheid kachelpellets verloor. Het is niet duidelijk of de chauffeur zich daarvan bewust was. Hij vervolgde namelijk zijn weg. De brandweer had heel wat veeg- en schopwerk om de pellets op te vegen. Ze kregen daarbij hulp van de gemeentediensten die met een kleine graafkraan met schepbak en een vrachtwagen met container ter plaatse kwamen om de korrels op te kuisen. De straat was zo’n twee uur afgesloten voor het verkeer.