Vrachtwagen slipt op oliespoor 04 april 2018

Op de E17, net voor de afrit Kruibeke, belandde gisterenochtend omstreeks 7 uur een vrachtwagen van een firma uit Gavere in de vangrails.





De bestuurder bleef ongedeerd maar zijn truck, een stuk vangrail en een verlichtingspaal raakten beschadigd. "Ik rook al van in Lokeren een mazoutgeur", vertelt de man. "Hier net voor de afrit Kruibeke moest ik lichtjes remmen. Plots voelde ik mijn vrachtwagen schuiven. Blijkbaar lag de baan spiegelglad door een lang mazoutspoor. Ik probeerde mijn vrachtwagen nog opnieuw recht te trekken, maar voor ik het wist belandde ik in de vangrail en stond ik met de stuurcabine tegen het verkeer in."





Een bergingsfirma en de brandweer kwamen ter plaatse om het gevaarte te takelen. Daarvoor moest de rijbaan enkele keren kort worden afgesloten en ontstond er een lange file. (PKM)