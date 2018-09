Voor rechter na overval Nele Dooms

04 september 2018

17u06 0 Kruibeke Voor de Dendermondse rechter moesten Fatih S. en Murat S. zich verantwoorden wegens een overval. Die pleegden ze op 26 maart 2018 in Kruibeke.

Het duo belde aan bij een woning en overviel de bewoner. Die werd gekneveld met duktape en geblinddoekt. De daders hadden ook een pistool bij zich. Het slachtoffer slaagde er echter in de woning te ontvluchten. Daarop zetten ook S. en S. het op een lopen, zonder buit. Zij werden echter later die nacht ingerekend door de politie en aangehouden. Tijdens het onderzoek kwam de ware toedracht van de feiten aan het licht. Die kaderen in een afrekening binnen het prostitutiemilieu. Het was Fatih's vrouw die werkte als escorte en ook bij het slachtoffer langs was geweest. Die moest echter nog een rekening betalen. Toch ontkende Fatih tijdens zijn proces dat hij de feiten pleegde om een "rekening te vereffenen". "Het was een gewone inbraak, een wanhoopsdaad", beweerde hij. "Ik verkeerde in financiële moeilijkheden en zat ook mentaal aan de grond omdat ik ontdekt had dat mijn partner escorte was. Ik wilde gewoon geld te pakken krijgen, de keuze van slachtoffer was toeval." Kompaan Murat sprak dat echter tegen en maakte wel gewag van een afrekening. "Al wist ikzelf dat vooraf niet", beweerde hij. "Fatih had me gewoon gevraagd om hem even te vergezellen bij iemand waar hij nog geld van tegoed had. Ik ben naïef geweest en ben meegegaan. Ik wist niet dat de feiten zo'n proporties zouden aannemen. Het is uit de hand gelopen." De rechter velt vonnis op 18 september.