Voor Bednet in pyjama naar school 10 maart 2018

De 500 leerlingen basisschool De Eenhoorn in Kruibeke zijn gisteren in pyjama naar school getrokken uit solidariteit met Noah, een jongetje uit het tweede leerjaar. Via Bednet kan hij de lessen van thuis meevolgen via internetonderwijs. Er wachtte de jongen nog een verrassing. Noah is een grote fan van het Ketnet-programma Nachtwacht, in het bijzonder van vampier Vladimir. Daarom maakte de acteur een persoonlijk filmpje voor hem. In basisschool De Springplank in Lokeren begonnen de leerlingen hun dag met een rondje ochtendgym. Daarna werden ze getrakteerd op verse boterkoekjes. (PKM/YDS)