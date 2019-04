Volksfeest voor het goede doel tijdens doortocht Ronde Kristof Pieters

04 april 2019

16u42 0 Kruibeke De Ronde van Vlaanderen passeert zondag opnieuw langs Kruibeke en dat is meteen ook de aanleiding voor de derde editie van Ronde 9150, een volksfeest ten voordele van het goede doel.

Na de school Pius X in de Veldstraat in 2017 en de Reynaertschool vorig jaar is dit keer de Onze-Lieve-Vrouwschool het decor voor het grote volksfeest. De passage van het peloton wordt rond 10.30 uur verwacht aan de hoek van de Molenstraat. Daarna trekt het gezelschap onder begeleiding van de fanfare naar de school waar het nieuwe bier 9150 ‘triple blond’ wordt voorgesteld. “Tijdens een evenement in kasteel Wissekerke hebben we vier testbrouwsels laten proeven”, zegt brouwer Lode Van Hoyweghen. “De inwoners hebben hun stem mogen uitbrengen. Het resultaat is een triple met een alcoholpercentage 7,5%.”

Afsluitend volgt er dan een solidariteitslunch. De opbrengst gaat integraal naar Fonds 9150, dat zich inzet voor kansarme kinderen in Kruibeke. “Uiteraard zal de koers er verder te volgen zijn”, zegt organisator Geert Magerman. “We voorzien net als vorig jaar een groot scherm. Voor de kinderen is er gratis animatie zoals gekke fietsen.”

Inschrijven voor de lunch (stoofvlees met frietjes voor 21 euro per persoon en 8 euro per kind tot 12 jaar) kan bij geert.magerman@telenet.be of 0477/8612130