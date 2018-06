Voetbalfans krijgen lift naar festival BEZOEKERS REPMOND ROCK HOEVEN RODE DUIVELS NIET TE MISSEN KRISTOF PIETERS

22 juni 2018

02u56 0 Kruibeke Genieten van een festival en tegelijk de wk-match van de Rode Duivels meepikken? Repmond Rock speelt er op in en brengt voetbalfans na de wedstrijd onder begeleiding van dj's naar het festivalterrein.

Repmond Rock mag traditiegetrouw de festivalzomer op gang trekken en dit al voor de 25e keer. Voor een jubileum mag het altijd een tikkeltje meer zijn. Dit jaar is Gers Pardoel headliner en dat hebben de organisatoren gemerkt aan de ticketverkoop. "Die loopt als een trein en vooral uit Nederland is er veel interesse", vertelt Bavo Cruyssaert. "Aan het festivalterrein is weinig veranderd. Het Mercatoreilandje blijft onze vaste stek. Voor artiesten is het een unieke stek, want het podium kijkt uit over de Schelde. We gaan wel onze vips extra in de watten leggen. Hiervoor wordt een grote stelling gebouwd. Onderaan bevinden zich de drankpunten en boven komt een promenade die uitkijkt over het festivalterrein en het podium aan één kant en de Schelde langs de andere zijde."





Het was wel even slikken toen de organisatie enkele maanden geleden de wk-kalender onder ogen kregen. Zaterdag spelen de Rode Duivels immers tegen Tunesië en uiteraard bevinden zich onder de festivalgangers ook heel wat voetbalfans. "We hebben snel een ludieke oplossing gevonden", vervolgt Bavo. "We zijn met de organisatie van Copa Crubeca gaan samenzitten. Op hun terrein zal dj Van Echelpoel het publiek opwarmen en na de match komen wij de mensen ophalen. Dat gebeurt met een uitgebouwde jeep van Jupiler waarin een mengpaneel zit en een geluidsinstallatie. Onder begeleiding van het dj-duo Looz It gaat het vervolgens in stoet naar ons festivalterrein. Dat is veilig en tegelijk plezant. Wie met de stoet meekomt, krijgt meteen ook een gratis drankbonnetje."





Marathonradio

Voor de 25e editie wordt ook marathonradio gemaakt vanuit het oud-gemeentehuis van Rupelmonde. Dat gebeurt met de medewerkers van de vroegere Radio Barbier uit de jaren tachtig. "Een initiatief dat aanslaat", verzekert Bavo. "De kans is groot dat we dit volgend jaar herhalen." Repmond Rock geeft vandaag al het startschot. Naar jaarlijkse gewoonte wordt het festivalterrein namelijk op vrijdagavond al opengesteld voor een gratis afterworkparty met een zomerbar en springkastelen. Linde Merckpoel en Johnny DC zullen achter de draaitafel staan. Zaterdag gaan de deuren open om 16 uur. Op de affiche van het festival staan naast Gers Pardoel ook nog Vive La Fête, Merdan Taplak, Blu Samu en Sons en dj's Louis XIV, Jeroen Delodder, Soul Shakers en Looz It. Tickets kosten aan de kassa 18 euro. Info: www.repmondrock.be