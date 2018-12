Vlaamse primeur: eerste elektrische veegwagen Kristof Pieters

07 december 2018

10u28 0 Kruibeke De gemeente Kruibeke pakt uit met een primeur en zet als eerste gemeente in Vlaanderen een elektrische veegwagen in om straten en pleinen proper te houden.

Kruibeke is de eerste gemeente in Vlaanderen, die de straten en pleinen zal schoonmaken met een 100% elektrische straatveger. Enkel in Brussel rijdt al een gelijkaardige machine rond. Het elektrische voertuig is een straatveger van het type Tenax. Met één laadbeurt kan er 8 tot 10 uur lang geveegd worden. Dankzij de krachtige elektrische aandrijving presteert deze veger zeer sterk en produceert ze aanzienlijk minder lawaai. Grote troef is de autonomie gedurende een volledige werkdag.

De aankoopprijs ligt helemaal in lijn met de straatvegers met conventionele motoren. Dankzij de beperkte verbruiks- en onderhoudskosten echter, lopen de besparingen al snel op tot 20.000 euro per jaar. Voor de straatveger werd een extra personeelslid aangeworven dat onder meer instaat voor de bediening van de veger.

“Er waren terecht veel klachten over de oude veegmachine”, zegt burgemeester Jos Stassen (SamenVoorKruibeke). “Die veegde niet meer zo goed en maakte bovendien erg veel stof. De nieuwe machine zal veel efficiënter werken en is dus bovendien duurzaam door de elektrische aandrijving.”

De gemeente investeerde ook in een CNG-vrachtwagen. CNG staat voor ‘Compressed Natural Gas’ of samengeperst aardgas en dat is een pak minder vervuilend. De gemeente koos voor een vrachtwagen met laadkraan en haakarmsysteem voor het transporteren van containers.

“Met deze investeringen wordt opnieuw een stap gezet om het doel te bereiken van de burgemeestersconvenant en dat is de CO2-uitstoot voor minstens 20% terug te dringen tegen 2020", zegt burgemeester Jos Stassen tevreden. In totaal gaat het om een investering zo’n 380 000 euro.