Vijftien jubilarissen gevierd 08 juni 2018

Het gemeentebestuur van Kruibeke heeft alle koppels in de bloemetjes gezet die in april of mei hun huwelijksverjaardag gevierd hebben.





Er werden vijftien koppels ontvangen: vier koppels met een 60-jarig jubileum en elf koppels met een 50-jarig jubileum. Zij werden samen met hun familie uitgenodigd voor een feestelijk hapje en drankje in ontmoetingscentrum De Brouwerij, in het bijzijn van de burgemeester en leden van het schepencollege. De koppels ontvingen een financiële attentie onder de vorm van Kruibeekse geschenkbonnen, een brief van de koning en een kopie van de huwelijksakte. Er werd ook een foto genomen die hen nadien wordt bezorgd.





(PKM)