Vier inzittenden van auto betrapt met drugs Kristof Pieters

30 december 2018

20u59 0

Tijdens een patrouille werd ter hoogte van de boterpot in Kruibeke een voertuig onderschept door de politie. Zowel de bestuurder als de drie passagiers waren in het bezit van drugs. Alle inzittenden waren jongeren tussen 18 en 20 jaar afkomstig uit Sint-Niklaas en Sint-Gillis-Waas. Alle drugs werden in beslag genomen en de vier moesten elk een onmiddellijke minnelijke schikking van 100 euro betalen.