Vier bestuurders onder invloed 02u33 5

De voorbije week werden er door de politie van de zone Kruibeke-Temse zowel statische als mobiele alcoholcontroles gehouden. Dat was het geval in de Schoolstraat, op de Markt, in de B.A. Heymanstraat, op de Krijgsbaan en in de Hoogkamerstraat in Temse. In Kruibeke waren er controles in de Kruibekestraat, Burchtstraat en op het Mercatorplein. In totaal werden er 73 ademtesten afgenomen. Hiervan legden 4 bestuurders een positieve ademtest af. Drie rijbewijzen werden ingehouden voor 6 uren. Eén rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen.





(PKM)