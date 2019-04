VIDEO. Zwaar dronken bestuurder (26) knalt tegen verlichtingspaal in Kerkstraat Kristof Pieters

14 april 2019

23u01 2 Kruibeke Bij een verkeersongeval in de Kerkstraat in Bazel is zondagavond een man van 26 jaar gewond geraakt. De man bleek zwaar onder invloed te zijn. Zijn rijbewijs werd ingetrokken.

De chauffeur reed met zijn Citroën Berlingo komende uit het dorpscentrum van Bazel richting Beekstraat. Hij kwam bij een uitwijkmanoeuvre in de onverharde berm terecht en verloor zo de controle over het stuur. Zijn wagen knalde vervolgens frontaal op een verlichtingspaal. De klap was zelfs zo hevig dat de betonnen paal doormidden brak en dwars over de rijbaan belandde. Het slachtoffer werd met een hoofdwonde naar het ziekenhuis overgebracht. De rijbaan werd in beide richtingen afgesloten tot Fluvius de nodige herstellingen uitgevoerd had.

Hij legde een positieve ademtest af en bleek 2,71 promille alcohol in zijn bloed te hebben. Zijn rijbewijs werd voor 15 dagen ingetrokken. Het voertuig was total-loss en moest getakeld worden