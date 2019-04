VIDEO. Fanfare en massa volk verwelkomen wielerpeloton in Kruibeke Kristof Pieters

07 april 2019

12u23 0 Kruibeke Onder een stralende zon is het peloton zondagochtend door het centrum van Kruibeke gepasseerd. De renners werden er verwelkomd door de plaatselijke fanfare en een massa volk langs de weg.

De doortocht van de koerskaravaan is in onze regio vlekkeloos verlopen. Een groot deel van het parcours was op voorhand dan ook autovrij gemaakt. Dankzij het fraaie weer stond er overal heel wat volk langs de kant om de renners aan te moedigen of een glimp op te vangen van één van de favorieten. Met slechts een beperkt aantal kilometers in de benen was het in Kruibeke en Beveren nog net iets te vroeg voor een ontsnapping. Hier passeerde het peloton dan ook in zijn geheel. Op minder dan een minuut was de koers hier voorbij maar niemand die daar over maalt. “De Ronde is altijd feest en zeker bij zo’n mooi weer is het gewoon plezant om buiten te zitten”, klinkt het. Ondanks het vroege uur werd er op heel wat plaatsen al geklonken met bier of cava.

In Kruibeke stond het meeste volk opgesteld op de hoek van de Molenstraat en de Burchtstraat. De fanfare zorgde hier namelijk voor de sfeer en had een aantal muzikanten laten post vatten op het kruispunt. Een aantal VIP-wagens, zoals die van het wielerteam Bora van Peter Sagan, besloot daarom hier halt te houden. De VIP’s trokken na de passage van het peloton naar een andere stek langs het parcours. Een groot deel van de rest van het publiek ging richting Onze-Lieve-Vrouwschool, dat dit jaar het decor is voor het grote volksfeest Ronde 1950. De initiatiefnemers hadden er een lunch voorzien ten voordele van het goede doel en het publiek kon de wedstrijd er verder volgen op groot scherm.

In Beveren verzamelde het meeste volk zich in het centrum van Haasdonk. De ploeg van Ostdonk Bieren nam er naar aanleiding van de doortocht van de Ronde van Vlaanderen voor één dag het voormalige café De Roos over. In de Boerenkrijggemeente was het trouwens de hele dag door feest want na de renners was het de beurt aan carnavalsvereniging De Nachtvlinders om een rondje te maken in het dorp met een grote stoet.

