VIDEO. 26-jarige bestuurder gewond bij frontale botsing tegen paal in Kerkstraat Kristof Pieters

14 april 2019

23u01 2 Kruibeke Bij een verkeersongeval in de Kerkstraat in Bazel is zondagavond een man van 26 jaar gewond geraakt toen hij met zijn wagen tegen een betonnen paal knalde.

De chauffeur reed met zijn Citroën Berlingo komende uit het dorpscentrum van Bazel richting Beekstraat. Hij miste echter een scherpe bocht en knalde met zijn wagen frontaal op een verlichtingspaal. De klap was zelfs zo hevig dat de betonnen paal doormidden brak en dwars over de rijbaan belandde. Het slachtoffer werd met een hoofdwonde naar het ziekenhuis overgebracht. Door het ongeval was de straat een hele tijd in beide richtingen afgesloten voor alle verkeer. De voorbije jaren gebeurden op het bochtige tracé van de Kerkstraat al verschillende zware ongevallen.