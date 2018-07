Verzakte kasseien Kerkplein krijgen laag asfalt 19 juli 2018

Het gemeentebestuur van Kruibeke gaat een aantal verzakte stukken kasseiwegdek op het Kerkplein binnenkort asfalteren. Dat heeft burgemeester Jos Stassen (SamenVoorKruibeke) geantwoord op een vraag van gemeenteraadslid Filip Vercauteren (CD&V).





Recent herstelde het Agentschap Wegen en Verkeer op de gewestweg N419 in de Kruibekestraat enkele stroken van het wegdek. "Zij hebben zich hierbij enkel beperkt tot het herstel van de fietssuggestiestrook in klinkers. Er zijn echter nog heel wat gevaarlijk putten in de kasseien. Het zelfde geldt voor de kasseien langsheen het OLV plein in Kruibeke", zegt Vercauteren. Hij vroeg daarom of er een planning gekend is wanneer deze putten door AWV gaan hersteld worden. Volgens Stassen ging het op de gewestweg zelf om delen die door De Watergroep eerder waren opgebroken en slecht hersteld waren. De aannemer was daarom in gebreke gesteld en moest dit overdoen. "Wat het Kerkplein betreft, zijn de putten te diep om gewone herstellingen te doen. We gaan daarom een stuk asfalteren. Pas in 2022 volgt een definitieve heraanleg", zegt Stassen. (PKM)