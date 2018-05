Verstevigingswerken aan Scheldedijk 23 mei 2018

02u36 0

De Vlaamse Waterweg is gisteren begonnen met verstevigingswerken uit te voeren aan het dijklichaam, ter hoogte van de Kallebeeksluis in Kruibeke. Hierdoor is het deel van de Scheldedijk tussen de Heirbeeksluis en Kallebeek veer tijdelijk afgesloten. Er is een omleiding voorzien via de Lange Gaanweg. De werken zullen ongeveer 1 week duren. (PKM)