Veerdienst volgend weekend dicht 16 juni 2018

Op zaterdag 23 en zondag 24 juni zal een aannemer in opdracht van De Vlaamse Waterweg nieuwe vlotpontons plaatsen aan de veersteigers in Bazel en Hemiksem. De veerdienst Bazel-Hemiksem zal voor de duur van de werken niet beschikbaar zijn. Ook de Waterbus zal tijdelijk niet aanmeren in Hemiksem. Veergebruikers kunnen de veerdienst Kruibeke-Hoboken gebruiken als alternatief. De voorbereidende werken hiervoor zullen geen hinder opleveren. (PKM)