Veel solidariteit voor kansarmen 02u53 0 Foto Kristof Pieters

De kerstbrunch van het Fonds 9150 is opnieuw een groot succes geworden. De vzw had vooraf mensen gevraagd om eten te schenken voor een solidariteitsmaal of te storten. In totaal konden 130 personen de voeten onder tafel schuiven voor een feestmaal. Alle aanwezigen gingen ook met een geschenkje naar huis. Intussen is het Fonds 9150 één jaar actief en zijn er mooi giften ontvangen. Alle cheques werden overhandigd tijdens het kerstfeest. Engie schonk maar liefst 5.000 euro. Daarnaast was er een gift van 1.650 euro van Serviceclub Waasland en 250 euro van Femma. Ook de eigen organisatie Apero Opera bracht geld in het laatje. Tot slot schonk Torfs schoen om uit te delen onder kansarme kinderen in de gemeente.





(PKM)