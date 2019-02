Vasse Kweek trekt op winterwandeling Kristof Pieters

12 februari 2019

20u04 0 Kruibeke De sociale moestuin Vasse Kweek organiseert vrijdag 15 februari voor de eerste keer een winterwandeling. Het belooft een gezellige boel te worden in het teken van Valentijn.

Iedereen is welkom in de Wilgenstraat 12 in Kruibeke, van waaruit de deelnemers vertrekken om 18.15 uur stipt voor een tocht van circa 5 kilometer. Onderweg op de wandeling worden ze getrakteerd op een vertelling en is er ook een opkikkertje voorzien. In de Wilgenstraat kan men na de wandeling in een verwarmde tent genieten van een drankje en hapje. De opbrengst gaat naar het inrichten van de nieuwe locatie van Vasse Kweek. Inschrijven kan via tom.lemaire1@telenet.be of gunterdebruyn@telenet.be