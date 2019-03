Vandalisme aan geparkeerd voertuig in Gelaagstraat Kristof Pieters

03 maart 2019

15u49 1

In de Gelaagstraat in de wijk Schelleke in Rupelmonde werd beschadigingen aangebracht aan een geparkeerd voertuig. Beide zijspiegels werden eraf getrokken en kapot gegooid op de grond. De politie onderzoekt de zaak.