Uitvaartplechtigheid voor 99 jaar oude Vrijheidsboom LINDE OP KERKPLEIN AANGETAST DOOR ZWAM KRISTOF PIETERS

10 maart 2018

02u55 0 Kruibeke Een ludieke uitvaart met koffietafel in de kerk ... voor een boom. Dat organiseert een tiental verenigingen morgen in Bazel. De Vrijheidsboom haalt er net de kaap van 100 niet. De linde op het kerkplein werd in 1919 net na WOI geplant, maar moet nu gekapt worden omdat hij aangetast is door zwam.

De oude en statige lindeboom op het kerkplein in Bazel zal zondag geveld worden. De Vrijheidsboom werd er 99 jaar geleden geplant, op 5 oktober 1919, bijna een jaar na de wapenstilstand voor het einde van WOI. Het planten ging gepaard met grootse feestelijkheden en dat zal voor het afscheid niet anders zijn.





De gemeente, de cultuurraad, de kerkfabriek en een tiental verenigingen organiseren samen een ludieke uitvaartplechtigheid. Alle dorpsgenoten, al dan niet in rouwkledij, mogen het kappen van de boom bijwonen. In de week voor het vellen werd een deel van de haag rondom de boom al weggehaald. Zo kon iedereen vrij tot bij de linde om hem nog een dikke knuffel te geven of er een selfie mee te nemen. De boom heeft dan ook een grote emotionele waarde voor veel dorpsbewoners. Zij krijgen de kans om een rouwbericht te schrijven dat we zullen ophangen aan een tak van de boom die we in de kerk zullen opstellen", zegt Isolde Coens van het Davidsfonds. Zelf heeft ze ook dierbare herinneringen aan de linde. "Het is hier dat ik en mijn echtgenoot zoveel jaar geleden afspraken om huizen in de streek te gaan bekijken. Ik woonde toen nog in West-Vlaanderen."





De Vrijheidsboom moet weg omdat hij is aangetast door tonderzwam, een agressieve parasiet. "Een grote tak is in 2015 al naar beneden gekomen", legt Dirk Gorrebeeck van de cultuurraad uit. "Wellicht is de boom binnen ook al helemaal aangetast waardoor de stam gewoon kan knakken. Het risico is dus te groot om de linde nog een jaar te laten staan tot zijn honderdste verjaardag."





Tentoonstelling

Na het vellen van de boom, zondag tussen 14 en 15 uur, wordt de stam naast de kerk gelegd. Mogelijk zal daar later nog iets creatiefs mee gebeuren. Aansluitend worden alle aanwezigen uitgenodigd op de koffietafel in de Sint-Petruskerk. In de kerk wordt ook een tentoonstelling rond de vrijheidsboom voorgesteld, met werken van de academie en Groep Signaal. Naast de kerk is een drankstand ten voordele van Chiro Inzet Bazel.





Op 11 november zal een nieuwe linde worden geplant op dezelfde locatie.





In tussentijd wordt onder andere de grond vervangen en schimmelvrij gemaakt. Tijdelijk zal er een kunstwerk worden geplaatst.