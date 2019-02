UiTinKruibeke maakt toeristen wegwijs in de gemeente Kristof Pieters

22 februari 2019

Kruibeke trekt jaar na jaar meer toeristen. Er zijn intussen al drie B&B’s actief en in maart opent een vierde de deuren. Om al die toeristen wegwijs te maken wordt een nieuw nummer gelanceerd van het magazine UiTinKruibeke. Het aantal exemplaren is verdubbeld tot 10.000.

Met de veerboten kwamen er al heel wat dagjestoeristen naar Kruibeke maar sinds de waterbus zag men het aantal het voorbije jaar fors toenemen. “We zien ook dat meer en meer ondernemers mee op de kar springen”, zegt schepen van toerisme Filip Vercauteren (CD&V). “Er zijn nu al drie B&B’s actief en in maart opent er een vierde de deuren. Daarnaast zien we ook veel initiatieven rond streekproducten. Met ons toeristisch magazine willen we al die mensen een forum geven om zich bekend te maken aan het grote publiek.”

Het gratis tijdschrift boordevol toeristische informatie is vanaf 1 maart verkrijgbaar. “We hebben de oplage verdubbeld van 5.000 naar 10.000 exemplaren”, vult Annelies Tyberghein, diensthoofd toerisme, aan. “We zetten opnieuw een aantal monumenten in de kijker en er is een uitneembare toeristische kaart.” Voor deze editie van UiTinKruibeke werd verder improvisatie-actrice en Twitterfenomeen Katrijn Van Bouwel gestrikt om gedurende 24 uur de gemeente Kruibeke te ontdekken en hierover verslag uit te brengen.

Het magazine is gratis op te halen in de horecazaken in Kruibeke en in de gemeentelijke openbare gebouwen of aan te vragen via toerisme@kruibeke.be.