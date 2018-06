Uitbater Westhinder legt boeken neer 13 juni 2018

Het gemeentebestuur van Kruibeke moet op zoek naar een nieuwe uitbater voor het voormalige lichtschip De Westhinder.





Michel Diricx legde begin deze maand de boeken neer waarna het faillissement werd uitgesproken. Diricx kreeg in 2015 het schip in erfpacht voor een periode van 99 jaar en verbouwde het tot taverne en feestzaal. De zaakvoerder kwam echter een jaar later al in woelig water terecht na een drugsrazzia tijdens een fuif op het schip. Hij moest hierdoor drie maand de deuren sluiten en kreeg het verbod om nog fuiven te organiseren. Diricx gaf meermaals toe dat de zaken niet echt goed draaiden. Hij kreeg amper klanten van Rupelmonde en moest het enkel hebben van toeristen in de zomermaanden.





De gemeente blijft er wel van overtuigd dat een horecazaak op het schip heel wat slaagkansen heeft en gaat nu op zoek naar een nieuwe kandidaat-uitbater. (PKM)