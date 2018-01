Twee zware ongevallen op oudejaarsavond door regenweer 02u41 0 Kristof Pieters De BMW reed frontaal in op de mobilhome. De brandweer moest de inzittenden uit de wagen bevrijden. Kruibeke In het Waasland deden zich op oudejaarsavond twee zware ongevallen voor door slippartijen op het natte wegdek. Daarbij vielen in totaal negen gewonden waarvan er twee ernstig aan toe zijn.

Een eerste ongeval gebeurde zondagavond op de E34 ter hoogte van de oprit Kemzeke. De bestuurder van een Volkswagen met Nederlandse nummerplaat begon bij het oprijden van de snelweg richting Antwerpen te slippen en verloor hierbij de controle over het voertuig. De auto tolde rond en werd in de flank geramd werd door een zware Mercedes bestuurd door een vrouw. Na de aanrijding vloog de Mercedes over de vangrail en belandde tegen een groot verkeersbord dat volledig vernield werd. De bestuurster raakte gewond. In de andere wagen die op de linkerrijstrook tot stilstand kwam raakte de bestuurster en haar twee kinderen eveneens gewond. Ze werden allen naar het AZ-Nikolaas in Sint-Niklaas overgebracht. Door het ongeval lag de snelweg bezaaid met brokstukken, glas en olie. De brandweer moest de snelweg even volledig afsluiten voor het opkuisen van de rijbaan.





Om 21.15 uur deed zich een ander ongeval voor in de Burchtstraat (N419) in Kruibeke. In een bocht verloor de jonge bestuurder van een BMW die richting Kruibeke reed de controle over zijn voertuig. De wagen knalde frontaal op een mobilehome die uit de tegenovergestelde richting kwam. De brandweer moest ter plaatse komen om de drie inzittenden - allen jonge mannen - uit de BMW te bevrijden. Alle drie raakten ze zwaargewond. Twee van hen verkeerden zelfs in levensgevaar. In de mobilehome zaten twee mensen waarvan er één met lichte verwondingen vanaf kwam en de tweede zwaargewond raakte. Twee brandweerposten, vijf ziekenwagens en twee MUG-teams kwamen ter plaatse. De slachtoffers werden naar verschillende Antwerpse ziekenhuizen overgebracht. Het parket stuurde een verkeersdeskundige ter plaatse om de precieze omstandigheden en oorzaak van het ongeval te onderzoeken.





Volgens getuigen begon de BMW op het natte wegdek te slippen. (PKM)





Kristof Pieters De Mercedes vloog na de aanrijding op de E34 over de vangrail en raakte een verkeersbord.