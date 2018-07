Twee zwaargewonden bij frontale klap in Heirstraat 13 juli 2018

In de Heirstraat in Bazel, vlakbij het op- en afrittencomplex van de E17, kwam het woensdagavond rond 23 uur tot een zware frontale aanrijding tussen twee voertuigen. Een lichte bestelwagen, bestuurd door een 28-jarige man uit Antwerpen, week van zijn baanvak af en reed frontaal in op een personenwagen van een koppel uit Beveren. Er vielen in totaal twee zwaargewonden en één lichtgewonde. De slachtoffers kregen ter plaatse de eerste nodige zorgen toegediend door de opgeroepen ziekenwagens, mug en brandweer. Ze werden vervolgens naar het AZ-Nikolaas in Sint-Niklaas gebracht. De weg was door het ongeval in beide richtingen bijna twee uur afgesloten voor het verkeer. De 28-jarige man legde een positieve ademtest af. Uit de ademanalyse bleek dat de man 2,21 promille alcohol in zijn bloed had. Zijn rijbewijs werd ingetrokken voor 15 dagen. (PKM)