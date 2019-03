Twee maanden na dood Ennio (25): familie trekt nog elke week drie keer naar plek ongeluk om foutparkerende truckers les te spellen Kristof Pieters

12 maart 2019

10u45 18 Kruibeke Drie tot vier dagen per week trekken familie en vrienden van Ennio Van Bogaert naar de snelwegparking langs de E17 in Kruibeke om er foutparkerende truckers te wijzen op het gevaar dat ze veroorzaken. De 25-jarige jongeman kwam om het leven toen hij in de duisternis tegen de achterkant van zo’n vrachtwagen knalde. De zaak is intussen geseponeerd, maar de familie van Ennio wil niet dat zijn dood tevergeefs is geweest.

Ennio Van Bogaert verongelukte op donderdagavond 17 januari toen hij tegen een fout geparkeerde vrachtwagen crashte op de snelwegparking in Kruibeke. De jongeman wou er halt houden om een koffie te kopen en werd verrast door een muur van vrachtwagens die foutief langs twee kanten op de afrit stonden geparkeerd. Sinds het dramatische ongeval trekken familie en vrienden zo’n drie tot vier dagen per week naar de plaats van het ongeval om foutparkerende vrachtwagenchauffeurs terecht te wijzen. “Sommige reageren begripvol en verplaatsen zich, maar andere draaien gewoon hun hoofd om”, zegt vader Résa. “Als de situatie echt onveilig is, bellen we de politie en wachten we ook tot ze aankomen en actie ondernemen. Het is echt hallucinant hoe vaak dit gebeurt. We wisten dat hier een groot probleem was met de capaciteit van de snelwegparking, maar niet dat het zo erg was.”

Deze plek is belangrijk voor ons, want het is de plaats waar hij het laatste moment van zijn leven heeft doorgebracht. We gaan nu in zijn plaats een koffie drinken bij Starbucks Chiele Van Bogaert, zus van Ennio

Ook Chiele, de zus van Ennio, trekt wekelijks mee op ronde. “Deze plek is belangrijk voor ons, want het is de plaats waar hij de laatste momenten van zijn leven heeft doorgebracht. We gaan nu in zijn plaats een koffie drinken bij Starbucks. Hier voelen we ons erg dicht bij Ennio. We willen echter ook dat er lessen worden getrokken uit zijn dood.”

Bewijsmateriaal

Daarom verzamelt de familie zoveel mogelijk bewijsmateriaal van de gevaarlijke situatie op de snelwegparking. “We hebben intussen al een hele reeks foto’s en filmpjes van identieke situaties zoals op die fatale donderdagavond twee maanden geleden”, vervolgt Résa. “Op de beelden zie je hoe je als bestuurder verrast wordt door geparkeerde vrachtwagens langs beide kanten van de weg op de afrit. Net als bij Ennio is er vaak slechts een kleine doorgang meer. Het verbaast ons dat hier nog niet meer doden zijn gevallen.”

De familie is daarom ook geschokt dat het parket de zaak geseponeerd heeft. “We hebben op 28 februari daarover een brief gekregen. De betrokken vrachtwagenchauffeur zal dus niet vervolgd worden”, zegt grootmoeder Myriam Van den Bossche. “We weten niet wat de argumenten hiervoor zijn. Onze advocaat moet dit nog uitzoeken.”

Ondergrondse parking

De familie Van Bogaert benadrukt wel dat ze het niet gemunt heeft op de truckers zelf. “Het probleem is het gebrek aan parkeercapaciteit”, legt Résa uit. “Bij Esso is de betrokkenheid groot. We hebben vernomen dat er plannen worden gemaakt voor een ondergrondse parking. Uitbreiden kan alleen op die manier omdat het landbouwgebied errond niet mag worden aangetast. Het is een lovenswaardig initiatief, maar eigenlijk vinden we dat vooral de overheid hier in gebreke blijft.”

We hebben vernomen dat er plannen worden gemaakt voor een ondergrondse parking. Het is een lovenswaardig initiatief, maar eigenlijk vinden we dat vooral de overheid hier in gebreke blijft Résa Van Bogaert, vader van Ennio

De nabestaanden van Ennio hebben zich daarom intussen ook tot minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) gericht. De minister betuigde zijn medeleven en begrijpt de wens voor meer parkeercapaciteit. “Sinds de verschuiving van de transportsector naar Oost-Europa hebben verscheidene dienstenzones in Vlaanderen te kampen met een enorme parkeerdruk”, erkent hij. “Deze vrachtwagenchauffeurs zijn regelmatig voor geruime tijd van huis en verzamelen doorgaans op de parkings langs de snelwegen om hun wettelijke rusttijden te nemen. Daarnaast wordt deze druk extra versterkt door het verbod op vrachtvervoer tijdens de weekends in sommige buurlanden.”

Intelligente meetsystemen

Volgens Weyts is het de bedoeling om meer parking te creëren in Waasmunster, zo’n 13 kilometer verderop. Ook loopt er een studie naar intelligente meetsystemen die de bezettingsgraad van parkings registreren om vrachtwagens te geleiden naar parkings die nog vrije plaatsen hebben. Een pilootproject hiervoor loopt tussen Kalken en de Franse grens.

De gele plooibakens op de op- en afritten van snelwegparkings wil Weyts behouden. De familie vroeg een alternatief aangezien de paaltjes gewoon omver gereden worden door foutparkerende truckers. “Deze plooibakens volgen het principe van vergevingsgezinde wegen”, legt Weyts uit. “Hoewel dit de mogelijkheid aan hardleerse vrachtwagenchauffeurs biedt om de paaltjes omver te rijden, zal bij een aanrijding van een plooibaken het risico op ernstige schade ook worden verminderd.”

De familie Van Bogaert heeft gemengde gevoelens bij het antwoord van de minister. “Het is positief dat er allerlei initiatieven worden genomen, maar over Kruibeke, waar intussen toch al twee dodelijke slachtoffers (De 31-jarige Ier Liam O’Dea reed zes jaar geleden op exact dezelfde plek te pletter tegen een vrachtwagen die foutief geparkeerd stond op de oprit van de parking van het benzinestation, red.) zijn gevallen, wordt met geen woord gerept. We gaan dus verder tot er op deze plaats actie wordt ondernomen.”