30 december 2018

In de Adolf Roelenslaan in Kruibeke werd er ingebroken in twee woningen. Bij één woning werd de achterdeur geforceerd en in de andere woning werd er via het keukenraam ingebroken. In beide woningen kon nog niet worden achterhaald wat er werd meegenomen.