Twee gewonden bij botsing op E17 14 februari 2018

Op de E17 richting Antwerpen botsten gisterenmiddag om 14.10 uur twee personenwagens op elkaar ter hoogte van Kruibeke. Het ongeval deed zich voor toen beide voertuigen op hetzelfde moment van rijstrook wisselden. De Suzuki Swift kantelde bij de aanrijding, schoof tegen de vangrail en belandde weer op zijn wielen. De andere wagen, een Ford Mondeo, kwam 100 meter verder beschadigd tot stilstand. Er vielen twee lichtgewonden. Ze werden naar het ziekenhuis in Antwerpen overgebracht. Door het ongeval was de rechterrijstrook een tijdlang versperd waardoor er heel wat verkeershinder was. Er stond omstreeks 15 uur een file tot in Haasdonk. (PKM)