Twee directeurs trakteren frieten voor hun vijftigste verjaardag Kristof Pieters

03 september 2018

21u21 0

Het directeurskoppel Manuela Ferket en Nick Van Hees vierden in augustus elk hun vijftigste verjaardag. Professioneel zijn zij al meer dan 25 jaar actief in het onderwijs, waarvan meer dan 15 jaar als directeur basisonderwijs. Daarom besloten ze de eerste schooldag feestelijk in te zetten. Zowel de kinderen van basisschool Mercator in Rupelmonde als de kleuters van KS ’t Krinkelding in Bazel werden getrakteerd op heerlijke frietjes. Voor alle kinderen was dit een grote verrassing. Op deze manier werd het schooljaar smakelijk ingezet.