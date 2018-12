Twee chauffeurs betrapt onder invloed van drugs Kristof Pieters

18 december 2018

Maandagnacht werd tijdens een verkeerscontrole op het Onze lieve vrouwplein in Kruibeke een 42 jarige man uit Brussel betrapt op het rijden onder invloed van alcohol (1,15 promille) en onder invloed van drugs. De man zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen. Bij controle bleek zijn voertuig niet gekeurd te zijn. Eveneens werden er drugs aangetroffen in het voertuig. De man werd gearresteerd. Hij werd verhoord en het parket heeft de man gedagvaard in snelrecht.

Tijdens een patrouille werd ook een voertuig onderschept op de N16 in Temse. De 20-jarige jongeman uit Temse legde een positieve speekseltest af. Hij reed onder invloed van drugs. Zijn rijbewijs werd eveneens onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen.