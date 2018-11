Trage verbinding tussen Ambacht- en Langestraat Kristof Pieters

21u18 0 Kruibeke De gemeenteraad van Kruibeke heeft een grondoverdracht goedgekeurd om een trage verbinding te kunnen realiseren tussen de Ambachtstraat en de Langestraat.

Twee jaar geleden al werd een stedenbouwkundige vergunning verleend voor het bouwen van vier appartementen en een handelsruimte na de sloop van enkele verkrotte woningen in de Langestraat. Deze bouwvergunning werd verleend onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat vooraf een perceel grond kosteloos wordt afgestaan. Het gaat om een oppervlakte van 91 vierkante meter. Deze overdracht werd nu gerealiseerd. In een later stadium zal dan de trage verbindingsas tussen beide straten aangelegd worden. Deze verbinding zal uiteraard een publiek karakter hebben.