Toelage van 1000 euro voor vzw KRAL 31 januari 2018

De gemeenteraad van Kruibeke heeft op de zitting van maandagavond een toelage goedgekeurd van 1.000 euro voor de vzw Kral. Kral staat voor KRuibeke en AL Udayn uit Jemen. De vzw is actief sinds 2001 en bestaat uit Iréne Gorrebeeck, Werner Zimprick, Greta D'haene, Mimi en Herman De Graef, Paul Van Lerberghe en Dimitri Van Laere.





Door oorlogsgeweld in Jemen komen daar veel ziektes voor, men heeft geen drinkbaar water en er is beperkte toegang tot medische hulp. 25.000 baby's sterven er elk jaar door onvoldoende medische hulp, 1,5 miljoen kinderen zijn ondervoed. Men spreekt over de grootste humanitaire crisis ooit. De vzw Kral zal het geld dan ook goed kunnen gebruiken om hulp te bieden.





