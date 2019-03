Theaterproductie voedt alle zintuigen in kasteel Wissekerke Kristof Pieters

17u31 0 Kruibeke Op 15 en 16 maart kan men in het kasteel Wissekerke in Bazel terecht voor een bijzondere theaterproductie. ‘Vanzelfzaamheid’ mengt podiumkunst, film, muziek, beeldende kunst en het ritueel van samen eten tot een totaalbeleving.

‘Vanzelfzaamheid’ is een samenwerking tussen Theater Stap, DeRUIMTE, Oogst, Vzw Special Art Foundation en beeldend kunstenaars Bart Vankrunkelsven en Lebuïn D’Haese. Theater Stap werkt al jaren met het acteertalent van mensen met een mentale beperking. Oogst is een organisatie die mensen op een speelse manier laat experimenteren met voedsel. Samen zochten ze naar bijzondere locaties die het bevreemdende van deze productie versterken en zo kwamen ze dit keer uit bij het kasteel Wissekerke. Het scenario van de avond past zich aan aan de ruimte waar de productie zich afspeelt. “We kunnen het niet zomaar in een brochuretekst omschrijven”, klinkt het bij de organisatie. “Er wordt dan ook niet echt een verhaal vertelt. Wie een ticket koopt voor deze productie heeft een toegangsbewijs voor een bijzondere ervaring die zeker een indruk zal nalaten. We kennen enkel meedelen dat onze voorstelling alle zintuigen zal voeden.”

Op 15 en 16 maart kan ‘vanzelfzaamheid’ beleefd worden in het kasteel Wissekerke. De beleving begint stipt om 19 uur en reserveren is, onder meer door het beperkt aantal mogelijke deelnemers, zeker noodzakelijk.

Tickets kosten 20 euro en reserveren kan via: http://www.specialartfestival.be/vanzelfzaamheid/