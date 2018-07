Test voor evacuatie polders 07 juli 2018

Het alarmeringssysteem BE-Alert werd afgelopen donderdag uitgetest in de Polders van Kruibeke. 16 759 personen die zich omstreeks 13 uur in en rond het natuurgebied bevonden, ontvingen automatisch een testbericht. Deze test gebeurde op basis van aanwezigheid, via de lokalisering van de simkaart. "Gemiddeld één à twee keer per jaar valt een springtij samen met een hevige noordwesterstorm", zegt burgemeester Jos Stassen. "Wanneer de Polders van Kruibeke overstromen is het van levensbelang dat er niemand in het gebied aanwezig is. Wanneer een gevaarlijk springtij wordt voorspeld, zetten we ruim vooraf onze gemeentelijke communicatiekanalen in om onze inwoners en polderbezoekers te verwittigen. Het gebied wordt ook fysiek afgesloten en gecontroleerd door de politie. BE-Alert maakt het ons mogelijk om de aanwezigen die deze communicatie gemist hebben, te verwittigen via een bericht." Via deze test wou men onder meer de reikwijdte van de gsm-masten nagaan en eventuele afwijkingen opsporen. Samen met het Crisiscentrum zal de test geëvalueerd worden. (PKM)