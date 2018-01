Tegen geparkeerde auto 30 januari 2018

02u47 0

Een 20-jarige man uit Kruibeke belandde in de Geeraard de Cremerstraat in Rupelmonde tegen een geparkeerde auto. De man legde een positieve ademtest af. Uit de ademanalyse bleek dat de man 1,52 promille alcohol in zijn bloed had. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor vijftien dagen.





(PKM)