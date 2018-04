Taart voor vrijwilligers op afscheidsfeest De Vrijheidsboom 10 april 2018

Het gemeentebestuur heeft in kasteel Wissekerke alle vrijwilligers bedankt voor de hulp tijdens het afscheid van De Vrijheidsboom in Bazel op 11 maart. Dankzij de hulp van de vele mensen werd het afscheid een historisch en hartverwarmend evenement. Er werd een ludieke uitvaart gehouden voor De Vrijheidsboom, die net de kaap van 100 niet heeft bereikt. De statige linde op het kerkplein werd in 1919 net na WOI geplant door de bewoners maar moest nu gekapt worden omdat hij was aangetast door zwam. Een tiental verenigingen sloegen de handen in elkaar om een passend afscheid te organiseren met een koffietafel in de kerk. Voor hun inzet kregen ze nu een grote taart aangeboden met daarop de afbeelding van de boom.





Na afloop staken ze al opnieuw de koppen bijeen want op 11 november zal een nieuwe linde worden geplant op dezelfde locatie en ook dit zal gepaard gaan met een groots feest.





(PKM)